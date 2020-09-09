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Су-27 перехватил американского разведчика над Черным морем

19:43
  • среда
  • 09 сентября 2020

Цель обнаружили средства контроля воздушного пространства

Российские средства контроля воздушного пространства 9 сентября обнаружили воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. На перехват американского самолета-разведчика был поднят истребитель Су-27 ВКС России.
Российский Су-27 перехватил разведчиков США и Швеции над Балтикой

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Нарушения государственной границы России зафиксировано не было. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

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