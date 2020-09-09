Хорошая шутка: забавный подарок мужа сделал супругу миллионершей

Женщина первым делом занялась ремонтом

Шуточный подарок мужа превратил жительницу Австралии миллионершей. Супруг преподнес своей половине на день рождения лотерейный билет – заявив с иронией, что этот презент принесет ей счастье. Австралиец и сам не догадывался, насколько он прав.

По словам домохозяйки, она готовила обед, когда вдруг вспомнила, что не проверила билет. Женщина скачала специальное приложение, просканировала лист и увидела на экране цифру – 13 австралийских долларов. Она сдержанно порадовалась – эта сумма возмещала ее затраты на продукты во время последнего похода в магазин.

Однако женщина все же решила просмотреть таблицу до конца. И тут выяснилось, что ее выигрыш – 4 миллиона австралийских долларов (это около 200 миллионов рублей).

Домохозяйка признается, что больше всего ее радует возможность не думать о ценах на продукты и съездить с семьей в отпуск. Но первым делом женщина решила отремонтировать кухню, пишет портал The Lott.

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