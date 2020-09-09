Собянин: выпуск онкопрепаратов в Зеленограде начнется в ближайшее время

Мэр рассказал о развитии столичной фармацевтики по офсетным контрактам

В среду в Зеленограде на территории особой экономической зоны "Алабушево" ввели в эксплуатацию первую очередь нового фармацевтического завода. Предприятие возвели по так называемому офсетному контракту. В рамках этого договора инвесторы создают производство в обмен на гарантированные закупки для государственных нужд. Завод будет производить 40 наименований лекарств, в основном от рака. И уже в следующем году пациенты столичных больниц начнут получать эти жизненно важные препараты. Одним из первых на фармпредприятии побывал мэр Москвы.

Это тестовый запуск конвейера по упаковке препарата для лечения онкологических заболеваний. Во флаконах пока - вода. Но уже совсем скоро отсюда будут поставляться настоящие лекарства в московские больницы. На выгодных для всех условиях. С 2017-го года столичное правительство заключает с производителями так называемые "офсетные контракты".

"Мы можем заключать долгосрочные контракты под обязательство поставщиков не только поставлять лекарства, но и создавать суперсовременные производства фармацевтические. Таких контрактов мы заключили 4 на 70 миллиардов рублей на десятилетний срок. Под эти контракты поставщики обязаны создавать соответствующие производства в Москве. Причем, большая часть поставок посвящена направлению онкологии, то, что является на сегодняшний день самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным", - отметил Собянин.

Этот завод - гарантия того, что многие дорогостоящие препараты будут не только всегда доступны. Но сократится и их стоимость. Раньше импортные препараты, если и производились у нас, то только уже на стадии вторичной упаковки и контроля качества. Здесь же запустят полный цикл - от синтеза молекулы до массового производства. Причем, в таких масштабах, что в дальнейшем онкологические препараты будут поставлять и в другие регионы страны.

"Сегодня мы увидели современнейший завод, который соответствует всем требованиям международным и является одним из самых технологичных. Второе, что тоже немаловажно, мы получили снижение от стартовой цены, то есть от стартовой цены, которую давали зарубежные представители. Это означает, что не только город сэкономил порядка 14 млрд на сроки, поставки, все эти контракты, но и сэкономят все остальные регионы", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Высокотехнологичный фармацевтический комплекс общей площадью 43 тысячи квадратных метров построили за 2 года в Зеленограде на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Завод будет выпускать 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. Их производство начнется уже в следующем году.

"Почему нам удалось построить наш высокотехнологичный комплекс в короткие сроки? Это непосредственно помощь правительства Москвы в осуществлении проекта, высокая готовность нашей площадки, наличие высококвалифицированного персонала. Очень качественные кадры в Зеленограде и в Москве", - отметил генеральный директор фармацевтического завода Дмитрий Морозов.

"Алабушево" - крупнейшая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва". Это 142 гектара и 2 тысячи рабочих мест. Сейчас здесь уже разместились 27 компаний. И их количество растет. Ведь статус резидента дает преимущества. Это и снижение налоговой нагрузки, и режим свободной таможенной зоны. Не так давно в "Алабушево" переехала и компания, специализирующаяся на производстве сложных микросхем.

Территория "Алабушево" уникальна. Уже сейчас, говорят резиденты, высокотехнологичным компаниям работать здесь - одно удовольствие. Площадка будет развиваться и дальше.

"Мы с 20-го по 22-й год планируем 13 вводов заводов сделать здесь. И здесь будет работать 3600 человек. А в перспективе мы видим, что до 24-го года будут работать 5000 человек", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Сейчас "Алабушево" - это 142 гектара. До конца года площадка увеличится еще на 15 гектаров, ведь желающих работать здесь с каждым годом все больше.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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