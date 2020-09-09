Путин призвал развивать туристическую инфраструктуру в "диких местах"

Людям должно быть комфортно, надежно, безопасно, отметил президент

Российский туристический бизнес, сильно пострадавший в результате пандемии коронавируса, преодолевает последствия спада. Ситуация в отрасли стала одной из тем, которые обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства. Меры поддержки позволили в критический период избежать массовых банкротств, а затем стимулировать спрос на внутрироссийские туры. Участники совещания обсудили также планы расширения практики маркировки товаров - это позволит вывести из теневого оборота миллиарды рублей - и обменялись мнениями по ряду других вопросов.

Помимо основной темы совещания, которая в этот раз касалась маркировки товаров, президент по традиции предложил обсудить и другие вопросы. Среди них подготовка к отопительному сезону, которая, как выяснилось, близка к завершению. И новые законодательные инициативы, напрямую касающиеся граждан.

"У нас с первого сентября вступил в силу закон, который позволяет добросовестным, добропорядочным гражданам, которые переоценили свои силы при взятии кредита, выйти из сложной жизненной ситуации, в которой они оказались. Выйти достойно. Поэтому я бы попросил бы Решетникова Максима Геннадьевича дополнительно пояснить, в чем заключается суть принятого закона", - отметил Путин.

Этот закон, подчеркивает глава Минэкономразвития, позволяет человеку, попавшему в сложную ситуацию, списать долги. Для этого нужно лишь подать заявление в МФЦ, указав всех кредиторов. Специалисты центра проверят, есть ли у гражданина имущество или счета. И если их нет, будет начата процедура банкротства, после чего никакие пени и штрафы начисляться не будут.

"На третьем шаге кредиторам дается еще шесть месяцев для того, чтобы действительно проверить нет ли каких-то активов у человека. Шесть месяцев проходит, активы не выявлены, вся сумма долга полностью списана. Что важно? Важно, что эта услуга полностью бесплатна для человека, в отличие от судебной процедуры, которая требует расходов. Но воспользоваться ей можно будет один раз в десять лет", - сообщил Максим Решетников.

Для тех, кто в период пандемии потерял работу, этот инструмент будет очень кстати. Коронавирус ведь ударил по многим отраслям. В числе наиболее пострадавших оказался и туризм. Хотя сейчас ситуация постепенно начинает выправляться, доложил президенту вице-премьер Чернышенко. Россияне активно поехали по стране. Причем, не только в традиционные Крым и Сочи, но и в другие регионы. Свою роль тут сыграла и программа туристического кешбэка, которую уже предложили продлить.

"Программу точно нужно продлить, ну, как минимум, до конца года и захватить новогодние каникулы. И скорректировать условия программы, сделав её ещё более удобной и доступной для людей", - обратился к президенту заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Я согласен, так и нужно сделать. Вот вы ещё сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в относительно дикие места, любовались природой. И чтобы это было комфортно, надежно, безопасно. И чтобы там было чем заниматься. Вот над этим, конечно, нужно поработать", - отметил Путин.

Дмитрий Чернышенко отвечает в правительстве еще и за цифровизацию. И этой темы президент тоже коснулся, уже к 2022 году все государственные услуги граждане смогут получить онлайн. Про современные технологии говорили и в контексте маркировки товаров. Сейчас она обязательна для меховых изделий, обуви, табака и лекарств. Но этот список в ближайшее время будет расширен.

"До конца этого года вступят в силу требования по фототоварам, шинам и парфюмерии", - сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Это позволит сделать рынок более прозрачным, выведя многих производителей из тени, подчеркнул премьер Мишустин, приведя конкретный пример.

"У нас примерно рынок, так сказать, меховых изделий был шесть миллиардов рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, после начала маркировки за год оказалось, что не шесть миллиардов рублей, а 60. В десять раз больше", - отметил Мишустин.

Государство в итоге получит больше налогов. Граждане гарантировано подлинные, сертифицированные товары, а не подделки, которых полно на нашем рынке. И особенно этим грешит сфера алкогольной продукции, которая в перспективе тоже будет подвергнута маркировке, заявил Денис Манутров, предложив начать с пива.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"