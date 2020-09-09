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Мишустин вручил премии правительства в области культуры

22:30
  • среда
  • 09 сентября 2020

Было отмечено более 10 проектов

В среду премьер Михаил Мишустин вручил правительственные награды за достижения в области культуры.

Всего отмечено 11 проектов. Из литературной среды награды получили Ольга Славникова за книгу "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза". За фильм "Движение вверх" удостоены премии продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков вместе с актером Владимиром Машковым, передает kp.ru.

Премию также получила автор всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская. Премьер вручил лауреатам почетные знаки, дипломы и денежные премии. И пожелал лауреатам, чтобы их идеи находили лучшее воплощение и высокое признание.

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