Мишустин вручил премии правительства в области культуры

Было отмечено более 10 проектов
В среду премьер Михаил Мишустин вручил правительственные награды за достижения в области культуры.
Всего отмечено 11 проектов. Из литературной среды награды получили Ольга Славникова за книгу "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза". За фильм "Движение вверх" удостоены премии продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков вместе с актером Владимиром Машковым, передает kp.ru.
Премию также получила автор всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская. Премьер вручил лауреатам почетные знаки, дипломы и денежные премии. И пожелал лауреатам, чтобы их идеи находили лучшее воплощение и высокое признание.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"