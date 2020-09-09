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В Ростовской области выделили деньги для пострадавших от природных пожаров

22:22
  • среда
  • 09 сентября 2020

Они взяты из резервного фонда региона

Власти Ростовской области выделили средства из резервного фонда региона для выплаты компенсаций пострадавшим от недавних природных пожаров. В связи с полной утратой имущества жители получат по 100 тысяч рублей на человека.

Губернатор Василий Голубев посетил пострадавшие районы, побеседовал с людьми и сообщил, что принял решение выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить погорельцев жильем, передает "ТВ Центр". И пообещал, помимо материальной, оказать и юридическую помощь. Документы погорельцев практически готовы. Те, кто могут подтвердить регистрацию по месту фактического проживания, получат деньги в ближайшее время. Губернатор также подчеркнул, что на поддержку могут рассчитывать и те, кто не был прописан в сгоревших домах, а также те, кто не имел имущественных прав на утраченное жильё.

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