В Ростовской области выделили деньги для пострадавших от природных пожаров

Они взяты из резервного фонда региона

Власти Ростовской области выделили средства из резервного фонда региона для выплаты компенсаций пострадавшим от недавних природных пожаров. В связи с полной утратой имущества жители получат по 100 тысяч рублей на человека.

Губернатор Василий Голубев посетил пострадавшие районы, побеседовал с людьми и сообщил, что принял решение выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить погорельцев жильем, передает "ТВ Центр". И пообещал, помимо материальной, оказать и юридическую помощь. Документы погорельцев практически готовы. Те, кто могут подтвердить регистрацию по месту фактического проживания, получат деньги в ближайшее время. Губернатор также подчеркнул, что на поддержку могут рассчитывать и те, кто не был прописан в сгоревших домах, а также те, кто не имел имущественных прав на утраченное жильё.

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