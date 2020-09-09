Российский искусственный интеллект озадачил Пентагон

США опасаются появления разработок в зонах боевых действий

Россия станет развертывать автономные системы на базе искусственного интеллекта в будущих зонах боевых действий, уверены в США. Глава Пентагона Марк Эспер озадачен вопросом: как бы опередить Москву в этой сфере?

"В нынешнюю эпоху соперничества великих держав, когда новые технологии меняют характер ведения боевых действий, мы должны оставаться впереди наших соперников, которые находятся практически на том же уровне, что и мы. Конкретно речь идет о Китае и России", - заявил министр обороны США на виртуальном форуме, посвященном технологиям ИИ.

Эспер напомнил участникам форума, что Москва объявила о разработках автономных систем на базе ИИ для наземных транспортных средств, самолетов, атомных подводных лодок и систем боевого управления. Он уверен, что эти разработки появятся в "будущих зонах боевых действий", передает ТАСС.

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