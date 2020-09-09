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Российский искусственный интеллект озадачил Пентагон

20:52
  • среда
  • 09 сентября 2020

США опасаются появления разработок в зонах боевых действий

Россия станет развертывать автономные системы на базе искусственного интеллекта в будущих зонах боевых действий, уверены в США. Глава Пентагона Марк Эспер озадачен вопросом: как бы опередить Москву в этой сфере?
Пентагон займется исследованием НЛО

"В нынешнюю эпоху соперничества великих держав, когда новые технологии меняют характер ведения боевых действий, мы должны оставаться впереди наших соперников, которые находятся практически на том же уровне, что и мы. Конкретно речь идет о Китае и России", - заявил министр обороны США на виртуальном форуме, посвященном технологиям ИИ.

Эспер напомнил участникам форума, что Москва объявила о разработках автономных систем на базе ИИ для наземных транспортных средств, самолетов, атомных подводных лодок и систем боевого управления. Он уверен, что эти разработки появятся в "будущих зонах боевых действий", передает ТАСС.

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