Берлин похвалил омских врачей за спасение Навального

Немецкие эксперты оценили реакцию пилотов и медиков

Российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей", считают власти Германии. Свою роль сыграла быстрая реакция пилотов самолета, в котором летел оппозиционер, а также омских врачей, приводит мнение немецких комментаторов издание Zeit.

Авторы напоминают о выводах экспертов Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Специалисты заявили, что Навальный "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал".

Они утверждают, что следы вещества были найдены на руках Навального и горлышке бутылки, из которой он пил. Как пишет издание, эта разновидность "Новичка" действует медленнее, чем до сих пор известные – и, якобы, только благодаря этому блогера удалось спасти.

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