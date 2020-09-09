ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин похвалил омских врачей за спасение Навального

21:32
  • среда
  • 09 сентября 2020

Немецкие эксперты оценили реакцию пилотов и медиков

Российский блогер Алексей Навальный выжил лишь благодаря "цепочке счастливых случайностей", считают власти Германии. Свою роль сыграла быстрая реакция пилотов самолета, в котором летел оппозиционер, а также омских врачей, приводит мнение немецких комментаторов издание Zeit.
Москва назвала ответственных за ситуацию с Навальным

Авторы напоминают о выводах экспертов Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Специалисты заявили, что Навальный "был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал".

Они утверждают, что следы вещества были найдены на руках Навального и горлышке бутылки, из которой он пил. Как пишет издание, эта разновидность "Новичка" действует медленнее, чем до сих пор известные – и, якобы, только благодаря этому блогера удалось спасти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Больница в Омске, где находился Алексей Навальный
Больница в Омске, где находился Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.