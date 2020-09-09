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Спасатели сообщили о тяжелом состоянии пострадавших в аварии катера в Сургуте

21:51
  • среда
  • 09 сентября 2020

В числе четверых погибших – владелец судна

Четыре человека погибли в результате столкновения прогулочного катера с баржей на реке Черная в Сургуте. Еще четверо пострадали, двое из них – я тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах региона.
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"Двое пострадавших - в тяжелом состоянии, двое - в состоянии легкой степени тяжести", - приводит РИА Новости слова источника. Информацию о количестве погибших и пострадавших подтвердили в администрации Сургута. Там отметили, что на месте работает оперативная группа, в том числе вице-мэр Алексей Жердев.

Частный прогулочный катер столкнулся с баржей, которая перевозит автомобили, вечером 9 сентября. Всего на катере было восемь человек. В числе погибших - владелец судна. Среди пострадавших – трехлетний ребенок. В экстренных службах отмечают, что катер не имел освещения и влетел в стоявшую у причала баржу на высокой скорости.

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