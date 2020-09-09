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Суд отправил под арест замминистра энергетики Тихонова

22:11
  • среда
  • 09 сентября 2020

Чиновник останется под стражей до 8 ноября

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов отправлен на 2 месяца в СИЗО. Решение принял Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета.
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Следователи обосновывали свою просьбу тем, что в случае избрания более мягкой меры Тихонов может скрыться от следствия, противодействовать объективному расследованию уголовного дела и продолжит заниматься преступной деятельностью. Кроме того, в СК заявили, что замминистра может оказать давление на свидетелей – при этом отметили, что попытки уже были.

По версии СК, установлена  причастность замминистра, а ранее директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице- президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению не менее 603 миллионов рублей. Всем фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие считает, что обвиняемые похитили деньги, выделенные для создания информационной системы, передает ТАСС.

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