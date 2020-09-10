ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Время парткомов по толерантности": эксперт оценил новые правила отбора на "Оскаре"

09:44
  • четверг
  • 10 сентября 2020

В Голливуде начнёт открыто действовать цензура?

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили изменения в правилах отбора фильмов-конкурсантов премии "Оскар". В Голливуде начнёт открыто действовать цензура? Грозит ли это вытеснением талантов, которые не вписываются в отведённые квоты? И не приведёт ли это в конечном счёте к закату американского кино? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Я даже рад! У них теперь в фильмах будут сидеть утвержденные актеры и заседать парткомы по толерантности. Так оно и будет… Наступают кранты! Время либеральных парткомов", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Оскар
Оскар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.