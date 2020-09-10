"Время парткомов по толерантности": эксперт оценил новые правила отбора на "Оскаре"

В Голливуде начнёт открыто действовать цензура?

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили изменения в правилах отбора фильмов-конкурсантов премии "Оскар". В Голливуде начнёт открыто действовать цензура? Грозит ли это вытеснением талантов, которые не вписываются в отведённые квоты? И не приведёт ли это в конечном счёте к закату американского кино? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Я даже рад! У них теперь в фильмах будут сидеть утвержденные актеры и заседать парткомы по толерантности. Так оно и будет… Наступают кранты! Время либеральных парткомов", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"