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Вскрылась правда об интересе Чака Норриса к России и Белоруссии

08:48
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Ролики оказались шуткой, заказанной у актера через сайт Cameo

Актер Чак Норрис настолько крут, что знает, где находится Якутск и поздравляет с днем рождения города его жителей. Видео появилось в среду на сайте "News Якутск". В городе идет борьба с несанкционированными свалками, а Чак - уже в курсе.
Чак Норрис записал видео для жителей российского города

Чак Норрис навсегда полюбился нашим зрителям благодаря боевикам и сериалу "Крутой Уокер". Для нас он до сих пор звезда! В Америке образ крутого Норриса давно стал  поводом для бесконечных шуток. Есть целый сайт, посвященный исключительно фактам о Чаке Норрисе – это уже отдельный жанр (см. видео).

Недавно в сети раскручивали другое видео Чака Норриса - якобы его обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Чак Норрис чуть ли не присоединился к белорусским протестам. Знает ли Норрис, где находится Белоруссия и кто такой Лукашенко,  большой вопрос.

Без всякого анализа текста понятно, что Норрис обращается не конкретно к Лукашенко, а к некоему неизвестному Саше. Объясняется это просто. Есть такой сайт - Cameo. Где за умеренные деньги звезды, вышедшие в тираж, могут записать для вас поздравление, обращение, пошутить по заказанному сценарию. В случае с Чаком Норрисом видео услуга стоит 300 долларов. Скорее всего, актер принял этот заказ за розыгрыш, дружескую шутку. А уж заказчики снабдили видео новым смыслом. И получилась вполне себе политическая поддержка от творческой интеллигенции из-за океана. За 300 долларов такое может заказать каждый.

Кстати жанр "Факты о…" расцвел и у нас. Но не так как в Америке с ее культом насилия. У нас все-таки культ интеллекта. Поэтому в ходу факты об Анатолии Вассермане, такой, в частности: "Когда разломается интернет, можно подключиться к Анатолию Вассерману и восстановить его из кеша". Интернет нам в помощь. И когда смотрите громкие якобы политические ролики, не забывайте, все имеет свою точно определенную цену. И в действительности все не так, как на самом деле.

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