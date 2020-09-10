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Жертвами столкновения катера с баржей в Сургуте стали 4 человека

08:09
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Среди пассажиров был трехлетний ребенок, сейчас он в реанимации

В Сургуте в результате столкновения катера с баржей на реке Чёрная 4 человека погибли, еще 4 пострадали. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Следственный комитет выясняет, кто владелец судна, а также имел ли он лицензию на перевозку пассажиров. В момент столкновения на катере находились 8 человек, это две семьи. Среди пассажиров был трёхлетний ребёнок, сейчас он в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Известно, что прогулочный катер на большой скорости подходил к причалу. По одной из версий, капитан в темноте не заметил пришвартованную баржу, в результате чего и произошло столкновение.

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