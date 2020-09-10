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Пашаева подозревают в намеренном вреде Ефремову

08:24
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Семья адвоката погибла под колесами пьяного водителя

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов считает, что адвокат Эльман Пашаев намеренно "подставил" своего подзащитного Михаила Ефремова. Суд приговорил актера к восьми годам колонии.

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Ранее Пашаев заявлял, что его семья погибла по вине пьяного водителя. По мнению Грымова, адвокат намеренно превратил судебный процесс в фарс и сделал из человеческой драмы клоунаду.

"Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель "КамАЗа", оборвавшего жизнь его близких", - предположил режиссер.

Грымов подчеркнул, что Пашаев приложил множество усилий, чтобы усугубить ситуацию Ефремова и настроить суд и общество против актера, передает МК. "Два-три года из объявленных восьми — это его прямая "заслуга", - резюмировал худрук "Модерна".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Ефремов признал себя виновником ДТП, суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

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