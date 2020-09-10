"Страны не будет": Украине предрекли самоуничтожение

В этом будет виноват один человек

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал условие, при котором Украина перестанет существовать как государство.

Это произойдет в том случае, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост, передает РИА Новости. По мнению экс-депутата, глава государства "не совсем понимает, что делает", его политика приведет к передаче власти "в руки иностранных государств".

"Если досидит - страны не будет. Страны не будет, земли не будет, трубы не будет, ничего не будет", - отметил Мураев.

Кроме того, экс-депутат раскритиковал работу правительства в области экономики. По его словам, министры "просто ограбили страну, отдав ее американским спекулянтам".

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