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В Приморье возникла угроза прорыва дамбы из-за паводка

08:56
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Работы по укреплению защитных сооружений продолжаются 24 часа в сутки

Уровень реки Раздольная в Приморском крае поднялся до опасной отметки в 3 метра. В Октябрьском районе возникла угроза прорыва дамбы, это может привести к затоплению целого поселка Синельниково 1.  В срочном порядке всех жителей эвакуировали. Спасатели на автобусах перевезли их в соседнюю деревню,  где открыты пункты временного размещения.

К утру уровень воды начал опускаться. Но работы по укреплению защитных сооружений продолжаются - их ведут круглосуточно. В шести районах края действует режим ЧС, передает "ТВ Центр". После удара сразу двух тайфунов - сложная паводковая обстановка сохраняется в Уссурийске.  Затоплены дачные участки, вода подступает и к жилым домам в центре города.  Специалисты прогнозируют пик паводка сегодня и завтра.

А в районе Хабаровска уровень Амура уже преодолел отметку в 5 метров.  Вода стремительно поднимается. Число подтопленных участков за сутки увеличилось на 300. На островах  Уссурийский, Кабельный и Дачный в воде - около полутора тысяч домов.  Там дежурят спасатели на лодках. Жителям, которые отказались от эвакуации, доставляют воду и продукты.   Всего в крае в результате сильных дождей паводком охвачены 11 населённых пунктов в семи муниципальных округах.

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