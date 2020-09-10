В Приморье возникла угроза прорыва дамбы из-за паводка

Работы по укреплению защитных сооружений продолжаются 24 часа в сутки

Уровень реки Раздольная в Приморском крае поднялся до опасной отметки в 3 метра. В Октябрьском районе возникла угроза прорыва дамбы, это может привести к затоплению целого поселка Синельниково 1. В срочном порядке всех жителей эвакуировали. Спасатели на автобусах перевезли их в соседнюю деревню, где открыты пункты временного размещения.

К утру уровень воды начал опускаться. Но работы по укреплению защитных сооружений продолжаются - их ведут круглосуточно. В шести районах края действует режим ЧС, передает "ТВ Центр". После удара сразу двух тайфунов - сложная паводковая обстановка сохраняется в Уссурийске. Затоплены дачные участки, вода подступает и к жилым домам в центре города. Специалисты прогнозируют пик паводка сегодня и завтра.

А в районе Хабаровска уровень Амура уже преодолел отметку в 5 метров. Вода стремительно поднимается. Число подтопленных участков за сутки увеличилось на 300. На островах Уссурийский, Кабельный и Дачный в воде - около полутора тысяч домов. Там дежурят спасатели на лодках. Жителям, которые отказались от эвакуации, доставляют воду и продукты. Всего в крае в результате сильных дождей паводком охвачены 11 населённых пунктов в семи муниципальных округах.

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