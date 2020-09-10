Трампа обвинили в предательстве из-за ситуации с коронавирусом

До широкого распространения пандемии в США президент знал, что коронавирус опасен

В США разгорается скандал вокруг ситуации с коронавирусом. Поводом послужил выход в свет книги американского журналиста Боба Вудворда, передает "ТВ Центр".

Выдержки привела в эфире телекомпания CNN. Автор утверждает, что Трамп ещё до широкого распространения пандемии в США знал, что коронавирус опасен. В качестве доказательства телеканал приводит беседу Трампа с Вудвордом от 7 февраля, когда президент признал, что COVID-19 представляет смертельную угрозу и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа. Эти высказывания Трампа резко контрастируют с его публичными заявлениями.

- Достаточно вдохнуть воздух и вот вирус уже передался. Очень коварный, гораздо смертельней обычного гриппа, люди этого не осознают. Смертельная опасность. - Сохраняйте спокойствие, он уйдет, он уже уходит, и мы объявим о великой победе.

Сам Дональд Трамп, отвечая на критику в книге Вудворда, признал, что не хотел создавать панику в стране. Он заявил, что если бы не действия его администрации, в США умерли бы миллионы.

В пресс-службе Белого дома прокомментировали ещё одну горячую новость - номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира - за посредничество в диалоге между Израилем и Арабскими Эмиратами. Инициатором стал депутат от норвежской партии, которая придерживается правых взглядов.

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