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В результате пожаров в Калифорнии погибли 11 человек

09:06
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Сразу в нескольких районах объявлена экстренная эвакуация жителей

Число жертв мощных лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 11, накануне два человека не смогли спастись из автомобиля, охваченного огнем. Сразу в нескольких районах объявлена экстренная эвакуация жителей, передает "ТВ Центр".

Полыхают почти 100 очагов  в трёх штатах. Помимо Калифорнии, горят Вашингтон и Орегон. Всё заволокло дымом так, что днём не видно солнца. Усложняет ситуацию и экстремальная жара, в зоне бедствия - почти 55 градусов по Цельсию.

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