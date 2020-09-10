В Алеппо заработала мебельная фабрика

Мебель сейчас крайне востребована в Сирии

В сирийском Алеппо возобновила работу известная на всю страну и за её пределами мебельная фабрика. Предметы интерьера с фирменным клеймом уже появились в магазинах.

До войны на предприятии трудились более 400 специалистов, выпускали одних только диванов до 100 штук в смену. Боевики уничтожили цеха и оборудование. Пришлось восстанавливать всё практически с нуля.

Большую часть работ проводят вручную, отмечает "ТВ Центр". Мебель сейчас крайне востребована - люди после ухода боевиков возвращаются в свои дома. Трудностей с поиском работников нет - задействованы целые династии. Помогают и осваивают профессию и совсем юные мастера.

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