ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Алеппо заработала мебельная фабрика

10:01
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Мебель сейчас крайне востребована в Сирии

В сирийском Алеппо возобновила работу известная на всю страну и за её пределами мебельная фабрика. Предметы интерьера с фирменным клеймом уже появились в магазинах.

До войны на предприятии трудились более 400 специалистов, выпускали одних только диванов до 100 штук  в смену. Боевики уничтожили цеха и оборудование. Пришлось восстанавливать всё практически с нуля.

Большую часть работ проводят вручную, отмечает "ТВ Центр". Мебель сейчас крайне востребована - люди после ухода боевиков возвращаются в свои дома. Трудностей с поиском работников  нет - задействованы целые династии. Помогают и осваивают профессию и совсем юные мастера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мебельная фабрика в Сирии
Мебельная фабрика в Сирии
Мебельная фабрика в Сирии
Мебельная фабрика в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.