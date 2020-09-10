Deutsche Bank предсказал наступление эпохи мирового беспорядка

Грядет экономическая война между США и Китаем

Стратег Deutsche Bank Джимм Рейд предсказал, что на ближайшие 10 лет мир вступает в эпоху беспорядка.

Определяющим событием новой эпохи станет холодная война между США и Китаем, считает Рейд. За последние 500 лет возникало 16 ситуаций, когда между экономиками двух стран стремительно сокращался разрыв, и в 12 случаях это приводило к войне.

Военный конфликт между США и Китаем маловероятен. Куда более реален экономический конфликт с санкциями, блокировкой активов и запретом на трансфер технологий, говорится в исследовании Джимма Рейда и его коллег.

Аналитики Deutsche Bank также предсказали, что в ближайшее десятилетие Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

В Европе ожидается ускорение инфляции, рост количества долгов и кризисов. Экономическое неравенство между людьми будет расти. Чтобы это остановить, правительства начнут повышать налоги для богатых граждан и корпораций.

Политику станут определять молодые избиратели, которых волнуют вопросы изменения климата. Джимм Рейд не исключил, что в скором времени по всему миру начнут вводить углеродный налог.

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