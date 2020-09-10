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Пять легковушек и грузовик столкнулись на ТТК в Москве (видео)

08:53
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Движение на участке затруднено

Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

ДТП произошло на улице Сущевский Вал, 71. На видео, которое распространил Дептранс, можно заметить, как легковые автомобили в среднем ряду начали тормозить, а следующий за ними грузовик не успел это сделать, в результате чего протаранил впереди стоящие авто.

В аварии никто не пострадал, однако автомобили получили сильные кузовные повреждения.

На месте ДТП работают оперативные службы, движение на участке трассы временно затруднено.

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