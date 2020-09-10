Стоматолог в период карантина заметил странности у пациентов

Люди стали чаще ломать зубы

Стоматолог из Соединенных Штатов Тэмми Чен заметила, что за время карантина у нее значительно увеличилось количество пациентов со сломанными зубами.

"Спустя полгода пандемии я заметила странную особенность, которую нельзя однозначно объяснить. Только за последние шесть недель я видела больше переломов зубов, чем за предыдущие шесть лет непрерывной работы", - рассказала она.

Врач решила проанализировать, почему люди стали чаще ломать зубы во время длительного нахождения дома. Стоматолог пришла к выводу, что изоляция стала серьезным испытанием для многих и привела к стрессам и ослаблению иммунитета. В результате это сказалось и на здоровье зубов.

Чен отметила, что люди часто сжимают зубы, когда нервничают. Также в период карантина многие подолгу проводят в кровати или на диване, что негативно влияет на осанку. Это сказывается на нервной системе, и в итоге человек может начать скрежетать зубами во сне, что также не благоприятствует красивой улыбке.

"Чаще всего мои пациенты ломали зубы как раз во время ночного сна. При недостатке витаминов, солнечного света и активности зубная эмаль может ослабеть", - подчеркнула врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"