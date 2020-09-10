ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стоматолог в период карантина заметил странности у пациентов

08:46
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Люди стали чаще ломать зубы

Стоматолог из Соединенных Штатов Тэмми Чен заметила, что за время карантина у нее значительно увеличилось количество пациентов со сломанными зубами.

В Росздравнадзоре сообщили о неточностях в статистике смертности от COVID-19
Россиян предупредили о вреде воды в бутылках

"Спустя полгода пандемии я заметила странную особенность, которую нельзя однозначно объяснить. Только за последние шесть недель я видела больше переломов зубов, чем за предыдущие шесть лет непрерывной работы", - рассказала она.

Врач решила проанализировать, почему люди стали чаще ломать зубы во время длительного нахождения дома. Стоматолог пришла к выводу, что изоляция стала серьезным испытанием для многих и привела к стрессам и ослаблению иммунитета. В результате это сказалось и на здоровье зубов.

Чен отметила, что люди часто сжимают зубы, когда нервничают. Также в период карантина многие подолгу проводят в кровати или на диване, что негативно влияет на осанку. Это сказывается на нервной системе, и в итоге человек может начать скрежетать зубами во сне, что также не благоприятствует красивой улыбке.

"Чаще всего мои пациенты ломали зубы как раз во время ночного сна. При недостатке витаминов, солнечного света и активности зубная эмаль может ослабеть", - подчеркнула врач.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стоматолог
Стоматолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.