Кипр спас Белоруссию от немедленных санкций ЕС

Вопрос с ограничениями застопорился

Странам ЕС не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников. Переговоры забуксовали из-за позиции Кипра.

Как пишут Bloomberg и агентство DPA, Никосия требует включить в санкционный список семь турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа в экономической зоне Кипра.

Ранее министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис намекал на возможность наложения вето на решение по Белоруссии. "Мы не хотим двойных стандартов", - заявил он, говоря об ограничениях против Турции и Белоруссии.

Чтобы ввести санкции против белорусских чиновников, Евросоюз должен заручиться поддержкой всех 27 стран-участниц. Как пишут СМИ, сейчас Брюссель ускорил работу по введению экономических ограничений против Турции, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос об антибелорусских санкциях.

Напомним, что Европа и США задумались о санкциях против Белоруссии после спорных результатов президентских выборов и насильственного подавления протестов.

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