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Ефремов вновь отказался от Пашаева

09:00
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Актер заявил, что найдет другого адвоката

Актер Михаил Ефремов не желает, чтобы Эльман Пашаев представлял его интересы в апелляции в качестве адвоката, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

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Ранее суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Многие считают, что жесткий приговор во многом обусловлен странной позицией защиты, которой актер придерживался по совету Пашаева.

"Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции", - объявила Литвинович в Сети. Она подчеркнула, что договор между актером и его адвокатом закончился после того, как суд вынес приговор.

Сам Эльман Пашаев считает "глупостью" сообщения об отказе Ефремова от его услуг. Адвокат заявил, что уже подал апелляцию.

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