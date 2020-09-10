Петросян ищет квартиру для молодой жены в центре Сочи

А также распродает свою недвижимость, чтобы не видеться с бывшей женой

Юморист Евгений Петросян присматривает для своей молодой жены Татьяны Брухуновой апартаменты в центре Сочи.

По словам друзей артиста, его интересуют квартиры от 40 миллионов рублей, пишет teleprogtamma.pro.

Параллельно Петросян занимается продажей двух из четырех квартир в сочинском жилом комплексе "Красная площадь" в трехстах метрах от моря. Сейчас рыночная стоимость всех четырех квартир превышает 200 миллионов рублей.

Их юморист купил еще будучи в браке с Еленой Степаненко. После развода две квартиры должны отойти Степаненко, а соседствовать с бывшей супругой Петросян явно не намерен.

Ранее Брухунова разозлила фанатов тем, что назвала Черное море холодным и грязным, отдавая предпочтение бассейнам.

Юморист Евгений Петросян и его коллега Елена Степаненко развелись в 2018 году после 30 лет брака. В 2019 году артист женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, а в этом году пара подтвердила слухи о рождении ребенка.

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