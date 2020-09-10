В каком возрасте стоит начинать борьбу с морщинами

Молодым девушкам бывает сложно задумываться о старении

Невозможно предугадать возраст появления первых морщин, ведь для каждого он индивидуален. Однако их можно предотвратить, если вовремя начать ухаживать за лицом, объяснила косметолог Астрид Овеян.

Врач рассказала, что сейчас в моду вошли тейпы – специальные эластичные пластыри, которые могут помочь избежать появления ранних морщин. Однако следует учитывать, что этот способ эффективен лишь для молодых девушек.

"Все зависит от того, когда человек начинает ими пользоваться. Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает. В таком случае мы отвыкаем от привычки много хмуриться, и мы уходим от нашей мимики. Если взяться вовремя, то мы получаем более спокойное лицо", - сказала косметолог.

При этом в возрасте от 35 лет и старше тейпы уже не дадут эффекта. Овеян подчеркнула, что ни гимнастика, ни пластыри не помогут избавиться от глубоких морщин. Также косметолог напомнила, что перед использованием любого способа борьбы с морщинами нужно проконсультироваться с врачом, передает Радио Sputnik.

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