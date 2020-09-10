Губерниева застали за поцелуями с Семенович

Они встречаются?

Папарацци сфотографировали певицу Анну Семенович и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева на территории загородного поселка.

Как пишет kp.ru, Семенович заметили, когда она выходила из машины Губерниева. Они держались за руки. Кроме того, комментатор приобнял певицу за талию и поцеловал, но не в губы, а в щечку.

"Неужели роман?" - вопрошают журналисты. Не исключено, что Семенович и Губерниев просто старые друзья. Звезды пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее Анна Семенович говорила, что у нее есть состоятельный возлюбленный, но его имя она раскрывать не планирует. Дмитрий Губерниев, насколько известно из СМИ, живет с дизайнером Еленой Путинцевой, у которой есть маленький сын от предыдущих отношений.

У Губерниева, кстати, тоже есть сын - 18-летний Михаил, который учится в ВШЭ. Его мама - чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская.

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