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Россиян предупредили о мошенничестве через фальшивые сайты "Госуслуг"

09:48
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Доверчивость и невнимательность могут привести к неприятным последствиям

Современные мошенники могут обманывать людей даже при помощи портала "Госуслуг", предупредил специалист по информационной безопасности Александр Рогозин.

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Он рассказал, что для этого злоумышленники используют фишинговые ссылки, фальшивые сайты-двойники и даже телефонные звонки. "Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт", - рассказал Рогозин.

Эксперт подчеркнул, что лучший способ избежать мошенников – не переходить по неизвестным ссылкам, а самостоятельно заходить на сайт "Госуслуг". При этом перед вводом данных следует еще раз убедиться в подлинности адреса страницы. В некоторых случаях мошенники могут замаскировать поддельный сайт при помощи похожих символов, передает агентство "Прайм".

"Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru). Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт "Госуслуг" не должен требовать повторной авторизации. В противном случае это свидетельствует о том, что вы имеете дело с поддельной страницей", - добавил Рогозин.

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