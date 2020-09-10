Как в Крыму обманывают туристов

Отдыхающие часто переплачивают за самые элементарные вещи

Туристка рассказала, каким образом крымчане наживаются на туристах. Блогер описала самые популярные способы обмана приезжих.

Девушка заявила, что основным является метод выманивания денег у отдыхающих при помощи фотографий. Особенно часто жертвами становятся семьи с детьми. Людям предлагают снимок с аниматорами или животными за символическую сумму, а после печати фотографии называют конкретную стоимость.

Во многих ресторанах можно обнаружить "двойное меню", цены в котором для местных жителей оказываются ниже чуть ли не на четверть. "Вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут", - объяснила путешественница. Она добавила, что стоимость водных аттракционов также изначально сильно завышена.

"Самым очевидным разводом" девушка назвала водителей такси на вокзалах и в аэропортах, которые рассказывают приезжим истории о редких автобусах и маршрутках и предлагают "выгодную" цену, передает РИА Новости.

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