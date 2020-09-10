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Как в Крыму обманывают туристов

10:01
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Отдыхающие часто переплачивают за самые элементарные вещи

Туристка рассказала, каким образом крымчане наживаются на туристах. Блогер описала самые популярные способы обмана приезжих.

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Девушка заявила, что основным является метод выманивания денег у отдыхающих при помощи фотографий. Особенно часто жертвами становятся семьи с детьми. Людям предлагают снимок с аниматорами или животными за символическую сумму, а после печати фотографии называют конкретную стоимость.

Во многих ресторанах можно обнаружить "двойное меню", цены в котором для местных жителей оказываются ниже чуть ли не на четверть. "Вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут", - объяснила путешественница. Она добавила, что стоимость водных аттракционов также изначально сильно завышена.

"Самым очевидным разводом" девушка назвала водителей такси на вокзалах и в аэропортах, которые рассказывают приезжим истории о редких автобусах и маршрутках и предлагают "выгодную" цену, передает РИА Новости.

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