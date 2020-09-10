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Исхаков нежно обратился к Гагариной в годовщину свадьбы

10:14
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Он показал архивное фото

Фотограф Дмитрий Исхаков, который недавно развелся с Полиной Гагариной, трогательно поздравил певицу с годовщиной свадьбы.
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Исхаков и Гагарина поженились 9 сентября семь лет назад. По словам фотографа, женитьба на "особенной девушке" навсегда изменила его жизнь.  

"С тех пор наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе", - написал Дмитрий Исхаков в Instagram, опубликовав архивное фото из ЗАГСа. 

По его словам, он не стал бы ничего менять в своей жизни, даже если бы у него была такая возможность. 

После развода Исхаков стал сочинять стихи и писать грустные посты о семейной жизни. В частности, он признался, что разочарован в институте брака. Некоторые интернет-пользователи сочувствуют фотографу, а некоторые советуют ему покончить с излияниями и жить дальше. 

- Очень красиво. Достойно. Люди, не бойтесь говорить то, что хочется! 

- О боги, к чему эти посты после постановки точки.

- Эта связь навсегда, и никуда от этого не уйти. Боль проживать это тоже искусство. 

- Не знаю, что сказать, вы оба по-своему прекрасны. В чем же причина... жаль, конечно. 

- Да хватит уже Гагарину упоминать, как будто пиаритесь, честное слово. 

У Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова есть дочь Мия. У артистки также остался 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. 

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