В России за сутки зарегистрировали 5363 случаев заражения коронавирусом

Скончались 128 пациентов

В России за прошедшие сутки выявили 5 363 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране зарегистрированы 1 046 370 случаев заболевания. Об этом утром в четверг заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Кроме того, за последние 24 часа в стране вылечились от коронавируса 5 915 пациентов, скончались 128 человек. За весь период пандемии – 862 373 и 18 263 соответственно.

В мире число заболевших достигло 27 869 036 человек. Скончались 903 746 пациентов. Сложная ситуация сохраняется в США, Бразилии и Индии.

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