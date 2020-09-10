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В России за сутки зарегистрировали 5363 случаев заражения коронавирусом

10:32
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Скончались 128 пациентов

В России за прошедшие сутки выявили 5 363 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Москве началась вакцинация от коронавируса

Всего в стране зарегистрированы 1 046 370 случаев заболевания. Об этом утром в четверг заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Кроме того, за последние 24 часа в стране вылечились от коронавируса 5 915 пациентов, скончались 128 человек. За весь период пандемии –  862 373 и 18 263 соответственно.

В мире число заболевших достигло 27 869 036 человек. Скончались 903 746 пациентов. Сложная ситуация сохраняется в США, Бразилии и Индии.

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