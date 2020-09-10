ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Забайкальский Робин Гуд украл деньги и поделился с нуждающимися

10:32
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Мужчина раздал почти миллион рублей

В поселке Приаргунск Забайкальского края правоохранители задержали вора, обокравшего магазин в торговом центре почти на миллион рублей. Награбленное мужчина раздал просившим милостыню людям.

Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у "Россетей" Северного Кавказа
Как в Крыму обманывают туристов

Сообщается, что поселковый "Робин Гуд" унес из магазина три ноутбука и сейф, в котором лежало 800 тысяч рублей. Деньги он отдал малоимущим и положил в ящик для пожертвований. Во время задержания у мужчины было с собой 57 тысяч рублей, он признался в содеянном.

В результате на жителя Приаргунска завели дело о краже в крупном размере. Мужчина заключен под стражу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.