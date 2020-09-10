Забайкальский Робин Гуд украл деньги и поделился с нуждающимися

Мужчина раздал почти миллион рублей

В поселке Приаргунск Забайкальского края правоохранители задержали вора, обокравшего магазин в торговом центре почти на миллион рублей. Награбленное мужчина раздал просившим милостыню людям.

Сообщается, что поселковый "Робин Гуд" унес из магазина три ноутбука и сейф, в котором лежало 800 тысяч рублей. Деньги он отдал малоимущим и положил в ящик для пожертвований. Во время задержания у мужчины было с собой 57 тысяч рублей, он признался в содеянном.

В результате на жителя Приаргунска завели дело о краже в крупном размере. Мужчина заключен под стражу, сообщили в ГУ МВД по региону.

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