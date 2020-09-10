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Последствия смертельного столкновения катера и баржи в Сургуте сняли на видео

11:39
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Четыре человека погибли

В Сургуте разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на реке Черная. Прогулочный катер врезался в большую баржу, которая перевозит автомобили. В результате четыре человека погибли, еще столько же получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших - трехлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Это - последствия ночного происшествия. Все произошло на реке Черная, на стоянке маломерных судов. Как говорят очевидцы, катер без огней на полном ходу шел к причалу. Стоящую баржу управлявшие судном люди, видимо, просто не заметили. В результате четыре человека из восьми находившихся на катере погибли. Остальные, в том числе трехлетняя девочка, получили травмы разной степени тяжести. На барже пострадавших нет.

"На место происшествия прибыли следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России, оперативные сотрудники транспортной полиции. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, ведется допрос очевидцев и свидетелей, представителей владельцев пришвартованного судна, выемка документов ГИМС МЧС России и Российского речного регистра. Расследование уголовного дела продолжается", - заявила старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Наталья Шандровская.

Пострадавших доставили в сургутскую клиническую больницу. Состояние ребенка остается тяжелым. Взрослые пассажиры прооперированы, угрозы их жизни нет. Следователи сейчас устанавливают владельца катера, проверяют документы на судно и выясняют, было ли оно исправно. Возбуждено уголовное дело.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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