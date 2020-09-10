Лукашенко ждет стабилизации обстановки в Белоруссии до конца года

Влияние оппозиции с каждым днем ослабевает

Ситуация в Белоруссии должна стабилизироваться уже в этом году. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии представления нового генпрокурора республики. В свою очередь, американские СМИ оценили будущее Белоруссии в контексте санкционной политики Запада. Телекомпания CNN опубликовала заявление, в котором назвала любые ограничения в отношении республики нерезультативными. С каждым днём ослабевает и влияние оппозиции.

Полтора десятка женщин с плакатами в центре Минска и адвокаты возле следственного изолятора - других желающих поддержать арестованную Марию Колесникову пока не нашлось. Хотя оппозиция грозила властям многотысячным митингом протеста. Журналисты пытались внести ясность в историю с ее задержанием на границе с Украиной. Когда Колесникова то ли выпрыгнула из машины, то ли ее выбросили. Отца спросили, зачем Мария порвала свой паспорт. Ответ еще сильнее запутал всех. "Воспитана так", - заявил отец Марии Колесниковой Александр.

Издержки правового воспитания теперь могут обернуться для Колесниковой и ее соратников уголовным преследованием.

"Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой себя координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социальной, политической, экономической и информационной обстановки в стране", - сказал начальник отдела информации и связей с общественностью СК Белоруссии Сергей Кабакович.

Если вина будет доказана в суде, Колесникова может быть наказана заключением на срок от двух до пяти лет. Опасаясь, что за решеткой окажется, и с юридической точки зрения вполне обосновано, едва ли не весь кадровый резерв так называемого координационного совета, оппозиция спешно ищет помощи за рубежом.

"Мы все очень глубоко обеспокоены сообщениями о серьезных нарушениях прав человека в отношении мирных демонстрантов со стороны режима в Беларуси", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

Но голос Швеции, как и призывы стран Балтии давить на Лукашенко, для главных игроков в европейской политике не имеют решающего значения. Старый Свет сегодня опять не смог провести через Европарламент санкции против Белоруссии. Резолюцию заблокировал Кипр. И даже США признали - ограничительные меры, если и будут приняты, то скорее чисто символические. CNN посвятило этой теме большой аналитический сюжет и делает вывод – санкции только укрепят позиции Лукашенко. Другой противник президента - Павел Латушко, едет за поддержкой в Германию. В Берлине ему согласно кивнули головой. Но скорее из корректности. У ФРГ своих проблем с митингами и протестами хватает. По сути, единственная площадка, откуда белорусская оппозиция еще может атаковать Лукашенко и находит понимание - это Польша.

"Для нас президент Лукашенко нелегитимен. Мы не можем согласиться с тем, что он продолжает оставаться нашим президентом, и доверить ему будущее нашей страны", - заявила Светлана Тихановская.

Тихановская рассказывает о не стихающих митингах. Вот, кстати, как они выглядят сегодня. И о продолжающихся забастовках. Это "Гродно-Азот". Как утверждала оппозиция - едва ли не самое мятежное предприятие. Оказывается, работает и ни на минуту не останавливалось. Власти Белоруссии предлагают Западу все же внимательнее прислушиваться к тому, что говорит официальный Минск.

"Республика Беларусь заинтересована в широком внутреннем диалоге с участием максимального числа легитимных общественных, политических организаций для модернизации политической системы в республике Беларусь", - сказал председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Свои "пять копеек" в копилку претензий оппозиции к Лукашенко внес Киев. Его мнение в Европе правда никого не интересует. Но, будучи с визитом в Португалии, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его страна открывает двери для всех белорусов. Проще говоря, готова стать, как и Польша, еще одним центром экспорта революций, демократии и западных ценностей в Белоруссию.

Тимур Абдуллаев, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

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