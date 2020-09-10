В Москве раскрыли убийство исчезнувшей балерины Большого театра

Ее останки не могут найти уже шесть лет

Правоохранительные органы раскрыли убийство балерины Большого театра Ольги Деминой, которая исчезла в 2014 году при странных обстоятельствах.

По версии следствия, к убийству 25-летней Деминой причастен 37-летний гражданин Грузии Малхаз Джавоев. В 2012 году они начали встречаться, но мужчина женился на девушке своей национальности. При этом он продолжал поддерживать романтические отношения с Ольгой, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Джавоев подрабатывал тем, что поставлял девушек в эскорт-услуги и на вечеринки. Среди них была и Ольга. Однажды она влюбилась в танцора с трехкомнатной квартирой в Москве и согласилась выйти за него замуж. Предприимчивый Джавоев убедил подругу переписать на себя квартиру танцора. После этого девушка разорвала отношения с женихом и вернулась к Малхазу.

После этого Ольга столкнулась с шантажом – неизвестный вымогал у нее 800 тысяч рублей за то, чтобы ее интимные фотографии не появились в Сети. Девушка набрала кредитов, выплатила "долг", но ее снимки все равно оказались в открытом доступе. Мать артистки подозревает, что к вымогательству причастен Малхаз.

"Я подозревала, что шантажировал ее как раз Малхаз, и говорила об этом Оле. Оля меня и слушать не хотела. Она говорила, что Малхаз хороший, спас ее от суицида, вызвал скорую. Сейчас я очень жалею, что не бросила тогда все в родном Кирове и не помчалась в Москву спасать дочку", - рассказала мать девушки.

Между тем обманутый жених обратился в полицию в связи с хищением квартиры. Ольгу вызывали на допрос. Мать Деминой считает, что Малхаз расправился с ее дочерью, чтобы та его не выдала.

Ольга пропала в конце августа 2014 года. Родственники в Кирове забили тревогу и обратились в розыск. Поисками балерины занимались и волонтеры из "Лиза-Алерт", однако девушку так нигде и не нашли.

Как пишет издание, не под протокол Джавоев проговорился, что тело Ольги расчленил, растворил в серной кислоте и затем бросил останки в бочку. Сейчас он находится под арестом и ожидает суда.

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