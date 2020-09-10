Опубликовано видео с играющим на гитаре сыном Заворотнюк

Он не только симатичный, но еще и талантливый

20-летний Майкл, сын актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, опубликовал два видео, где он играет на гитаре.

Первую свою шуточную импровизацию Майкл назвал "Малыш Гринго". Он исполнил ее в испанской манере. Несмотря на дурашливый тон, сын Заворотнюк продемонстрировал, что он отлично обращается с гитарой. К тому же у него приятный голос.

Майкл впервые показал, как играет на гитаре. Подписчики надеются, что вскоре он запишет видео, на котором поет.

- Best [лучший], - написала в комментариях Анна Заворотнюк, сестра Майкла.

- Краш.

- Классно играешь.

- Срочно парню поступать в театральный. Молодчина.

- Это офигенно! И ты крутейший!

Майкл учится на юриста в МГИМО. Он играет на гитаре, пишет музыку и стихи. Анна Заворотнюк говорила, что с возрастом Майкл стал очень рассудительным и тонко чувствующим человеком с философским складом ума. Анна призналась, что чувствует в брате защиту и опору.

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу. Сейчас актриса борется с раком.

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