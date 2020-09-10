ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео с играющим на гитаре сыном Заворотнюк

10:51
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Он не только симатичный, но еще и талантливый

20-летний Майкл, сын актрисы Анастасии Заворотнюк от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, опубликовал два видео, где он играет на гитаре. 

"Крутой перец": как выглядит 20-летний сын Заворотнюк
Отец Фриске оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Первую свою шуточную импровизацию Майкл назвал "Малыш Гринго". Он исполнил ее в испанской манере. Несмотря на дурашливый тон, сын Заворотнюк продемонстрировал, что он отлично обращается с гитарой. К тому же у него приятный голос. 

Майкл впервые показал, как играет на гитаре. Подписчики надеются, что вскоре он запишет видео, на котором поет. 

- Best [лучший], - написала в комментариях Анна Заворотнюк, сестра Майкла. 

- Краш. 

- Классно играешь. 

- Срочно парню поступать в театральный. Молодчина. 

- Это офигенно! И ты крутейший! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @mike_zavorotnyuk

Майкл учится на юриста в МГИМО. Он играет на гитаре, пишет музыку и стихи. Анна Заворотнюк говорила, что с возрастом Майкл стал очень рассудительным и тонко чувствующим человеком с философским складом ума. Анна призналась, что чувствует в брате защиту и опору. 

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу. Сейчас актриса борется с раком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Майкл Заворотнюк
Майкл Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.