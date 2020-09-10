ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Подстава" Пашаева может пойти Ефремову на пользу

10:45
  • четверг
  • 10 сентября 2020

У актера есть возможность сыграть на действиях адвоката

Михаил Ефремов имеет все шансы воспользоваться поведением адвоката Эльмана Пашаева и убедить суд в том, что адвокат нарушил право актера на защиту, считает юрист Иван Мельников. По словам эксперта, это может сказаться на приговоре артиста.

Ефремов вновь отказался от Пашаева
Пашаева подозревают в намеренном вреде Ефремову

Ранее Пресненский суд города Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Многие считают, что жесткий приговор во многом обусловлен странной позицией защиты, которой актер придерживался по совету Пашаева.

Мельников объяснил, что на апелляции суд может пересмотреть приговор и уменьшить Ефремову срок заключения. "Ефремову сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в Федеральную палату адвокатов на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия", - считает юрист.

Мельников подчеркнул, что Пашаев вынудил актера сменить изначальную позицию признания вины и раскаяния и начать конфликтовать с судом и потерпевшими. Такое поведение сказалось при вынесении приговора, передает МК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.