"Подстава" Пашаева может пойти Ефремову на пользу

У актера есть возможность сыграть на действиях адвоката

Михаил Ефремов имеет все шансы воспользоваться поведением адвоката Эльмана Пашаева и убедить суд в том, что адвокат нарушил право актера на защиту, считает юрист Иван Мельников. По словам эксперта, это может сказаться на приговоре артиста.

Ранее Пресненский суд города Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Многие считают, что жесткий приговор во многом обусловлен странной позицией защиты, которой актер придерживался по совету Пашаева.

Мельников объяснил, что на апелляции суд может пересмотреть приговор и уменьшить Ефремову срок заключения. "Ефремову сейчас крайне важно оперативно подготовить ряд жалоб в Федеральную палату адвокатов на действия своего защитника, в которых он отобразит многочисленные нарушения, имевшие место в судебном процессе, за его пределами и во время следствия", - считает юрист.

Мельников подчеркнул, что Пашаев вынудил актера сменить изначальную позицию признания вины и раскаяния и начать конфликтовать с судом и потерпевшими. Такое поведение сказалось при вынесении приговора, передает МК.

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