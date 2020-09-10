СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Оппозиционер якобы может говорить и помнит все, что было до комы

Российский оппозиционер Алексей Навальный пришел в себя после комы и даже может говорить, рассказала Meduza со ссылкой на The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Согласно информации изданий, сейчас россиянин чувствует себя "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации". Якобы Навальный даже смог вспомнить события, предшествующие инциденту. The Insider передает, что физически оппозиционер восстановился на 90%. К нему уже пропускают посетителей, но охрану больницы значительно усилили.

При этом соратник Алексея Навального Леонид Волков не стал подтверждать информацию, предоставленную зарубежными СМИ. "Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", - заявил он. В Берлине полицейские опровергли сведения об увеличении количества охраны возле больницы "Шарите".

Ранее Алексей Навальный был госпитализирован в Омске – оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики якобы обнаружили в организме оппозиционера следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В российском МИД заявили, что страна ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.

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