Экс-глава офиса Зеленского признал провал операции с задержанием россиян

Это была провокация украинских и американских спецслужб, сообщил Андрей Богдан

Операция по задержанию российских граждан в Белоруссии была провокацией украинских и американских спецслужб. Такое признание сделал бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает "ТВ Центр".

Напомню, в июле россиянам предложили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Они приехали в Минск, откуда собирались выехать на место работы. В Венесуэле была специально создана фирма, которая якобы пригласила их для охраны.

То, что к задержанию российских граждан в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, говорил еще две недели назад Владимир Путин. Подчеркнув, что россиян "просто заманили туда, перетащили через границу". Киев очень рассчитывал, что Минск выдаст наших сограждан именно украинской стороне.

"То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы готовило спецоперацию по выманиванию "вагнеровцев". Вместе с американцами. Их должны были усадить в самолет в Минске и повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине", -спросил Дмитрий Гордон.

"Там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там сказка, а кто-то если оттуда проверял: "Так а вы там, да? То есть тут вы работаете, да?" – "Да, зарплату получаем, все...". И дальше, на второй стадии, уже выбирались... И смотри: этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Это расскажет прокурор в этом деле очень скоро", - ответил журналисту Андрей Богдан.

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