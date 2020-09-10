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Сын запретил Королевой обращаться за услугами суррогатной матери

11:30
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Они с Тарзаном будут ждать внуков

Певица Наташа Королева рассказала, что ее сын Архип не захотел, чтобы суррогатная мать родила ему брата или сестру. 
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Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, давно хотели завести второго ребенка. Несколько лет назад у звезды случился выкидыш, после чего она стала задумываться о суррогатном материнстве. 

"Я говорю: "Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня". Архип сразу сказал: "Не надо, я не хочу". Хотя он одно время очень хотел. А Серега сказал: "Не знаю". Кажется, надо внуков ждать", - рассказала Королева на YouTube-канале Peopletalk TV. 

Сыну Королевой и Тарзана 18 лет. Он учится на востоковеда в Высшей школе экономики, но мечтает пойти по стопам родителей и блистать на сцене. Архип уже записал свой первый клип.

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