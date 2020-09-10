Путин и Вучич обсудили урегулирование ситуации в Косове

Разговор состоялся по инициативе Белграда

Косовское урегулирование по телефону обсудили Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Разговор состоялся по инициативе Белграда.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Вучич рассказал о переговорах, которые прошли в Вашингтоне и Брюсселе в этом месяце при участии сербской делегации. Глава нашего государства подтвердил неизменность позиции России относительно выработки компромиссного и сбалансированного решения по Косову. Оно должно быть приемлемым для Белграда и утверждено Совезом ООН. Также лидеры обсудили актуальные темы стратегического двустороннего партнёрства.

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