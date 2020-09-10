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В Сеть попали кадры со съемок последнего сезона "Ворониных"

11:56
  • четверг
  • 10 сентября 2020

На видео присутствует и Борис Клюев

В Сети показали кадры со съемок последнего сезона сериала "Воронины". Ранее создатели ситкома заявили, что после смерти Бориса Клюева в память об актере будет выпущена специальная серия, после чего проект закроют.
Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами

Видео опубликовал актер Александр Жигалкин в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что кадры были сняты в Сочи в последний день экспедиции. На видео можно заметить среди прочих актеров и Бориса Клюева, артисты стоят на фоне моря, некоторые из них плачут.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Артист на протяжении нескольких лет боролся с онкологией. В "Ворониных" он исполнил роль Николая Петровича Воронина.

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