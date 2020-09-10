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Умер сооснователь легендарной группы Kool & the Gang Рональд Белл

12:01
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Он написал музыку к "Криминальному чтиву" и "Рокки"

В США скончался один из сооснователей легендарной фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл.

Музыканту и композитору было 68 лет. О причине смерти не сообщается. У Белла остались жена, 10 детей и несколько внуков.

Группу Kool & The Gang Рональд Белл создал в 1964 году вместе со своим Робертом. Группа прославилась благодаря хитам Jungle Boogie, Summer Madness, Celebration и другим композициям. Музыка братьев звучала в таких фильмах как "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки", пишет РИА Новости.

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Рональд Белл
Рональд Белл
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