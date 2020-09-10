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Депутат МГД Елена Николаева: Социальные объекты и жилье готовы к отопительному сезону

12:02
  • четверг
  • 10 сентября 2020

В этом году ситуация в ЖКХ находится в зоне повышенного внимания

Депутат Московской городской Думы Елена Николаева сообщила, что социальные объекты и жилые дома в Москве подготовлены к пуску отопления.
Найден способ снизить затраты на отопление на 15%

По словам Николаевой, связанные с пандемией ограничения отразились на сроках проведения подготовительных работ. Тем не менее их провели в полном объеме. Проверку прошли около 73 тыс. зданий, в том числе 33,9 тыс. многоквартирных домов, порядка 8,7 тыс. значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов. 

Подачу тепла в Москву обеспечивают 13 ТЭЦ, 46 районных и квартальных теплостанций, а также порядка 100 котельных. 

Как обычно, отапливать начнут сначала сады, школы, больницы и другие соцобъекты, а потом дома и промышленные здания. 

Депутат сказала, что в этом году ситуация в ЖКХ должна находиться в зоне повышенного внимания, ведь переохлаждения могут спровоцировать распространение простудных заболеваний и ОРВИ. 

"На каждом этапе депутаты очень тщательно отслеживают все сигналы жителей: если в детском учреждении или в квартире холодно, нужно срочно сообщать об этом. Мы сегодня находимся в ситуации, когда переохлаждения могут спровоцировать рост простудных заболеваний, вирусных инфекций, нужно максимально сократить эти риски", - цитирует Николаеву "АиФ"

Если верить синоптикам, предстоящая зима будет теплой. Однако расслабляться не стоит, отметила парламентарий. Особое внимание необходимо уделить жилым домам, где в этом году не получилось провести капитальный ремонт инженерных сетей. 

"Проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем передвинуты на 2021 год: все понимают, что торопиться и ставить их в график на два коротких летних месяца нельзя. Следующую зиму мы будем тщательно мониторить все сообщения о сбоях в инженерных сетях от домов, где пришлось перенести капремонт, и оперативно реагировать. Для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации подготовлены около 1,5 тысячи аварийных бригад", - сообщила Елена Николаева. 

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