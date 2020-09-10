Сергунина пригласила москвичей оценить изменения на ВДНХ

С 2014 года проведены масштабные работы

Москвичи смогут оценить изменения, произошедшие на ВДНХ за последние годы, в проекте "Активный гражданин" и выбрать наиболее интересные места для посещения.

Возрождение ВДНХ началось в 2014 году. За это время проведены масштабные работы, отремонтированы аварийные объекты, заменены инженерные коммуникации, благоустроена территория, восстановлены многие архитектурные и ландшафтные шедевры комплекса.

"Приглашаем москвичей оценить эти изменения: удобней ли стала территория, появились ли у вас любимые тематические зоны и выставочные площадки. Поделитесь своим мнением о результатах возрождения ВДНХ", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Из музейных и выставочных площадок в голосовании будут представлены центр "Космонавтика и авиация" центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран", временные выставки в павильоне № 67, а также временные выставки в павильоне "Рабочий и колхозница".

В числе тематических зон - Центральная аллея, ландшафтный парк, "Парк ремесел", "Парк знаний" и парк "Останкино". Кроме того, можно предложить свой вариант ответа.

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