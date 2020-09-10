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Huawei решили отказаться от Android

11:58
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Компания будет выпускать гаджеты со своей ОС

Представители китайской компании Huawei сообщили, что со следующего года смартфоны компании будут выпускаться с собственной операционной системой Harmony 2.0. Такое решение было принято в свете торговых ограничений США.

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Глава Huawei Ричард Ю заявил, что новая операционная система распространится на все смартфоны компании уже в 2021 году. Это значительно повлияет на увеличение мощности и эффективности гаджетов. Отмечается, что операционная система будет полностью открытой для разработчиков сервисов и приложений.

"Начиная с сегодняшнего дня Harmony OS становится открытой для устройств IoT с памятью 128 Кб - 128 Мб. К ним относятся смарт-тв, переносные устройства, автомобили и другие. В апреле 2021 года мы откроем код для устройств с памятью объёмом от 128 Мб до 4 Гб, а с октября 2021 года код будет открыт для устройств более 4 Гб", - добавил глава компании.

Впервые операционная система Harmony была представлена год назад. Ричард Ю предположил, что со временем она сможет заменить Android, передает РИА Новости.

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