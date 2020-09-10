Кому опасно делать прививку от гриппа

Некоторым вакцинация может навредить

Власти столицы предупредили москвичей, представителям каких категорий граждан опасно делать прививку от гриппа. По мнению врачей, особенно осторожными должны быть люди с аллергией на куриный белок и другие вещества в составе препарата.

Противопоказанием к вакцинации является лихорадка и прочие признаки ОРВИ, проявления хронических недугов.

В первый день осени в Москве началась вакцинация от гриппа. Врачи советуют сделать прививку, чтобы максимально обезопасить себя от болезни. Отмечается, что вирус гриппа наиболее опасен для детей, пожилых людей и беременных. Однако серьезные осложнения он может вызвать у любого заболевшего.

После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается у человека через 10-15 дней и действует около года, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее врачи заявили, что одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"