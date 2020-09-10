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Кому опасно делать прививку от гриппа

12:37
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Некоторым вакцинация может навредить

Власти столицы предупредили москвичей, представителям каких категорий граждан опасно делать прививку от гриппа. По мнению врачей, особенно осторожными должны быть люди с аллергией на куриный белок и другие вещества в составе препарата.

В Москве началась вакцинация от коронавируса
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Противопоказанием к вакцинации является лихорадка и прочие признаки ОРВИ, проявления хронических недугов.

В первый день осени в Москве началась вакцинация от гриппа. Врачи советуют сделать прививку, чтобы максимально обезопасить себя от болезни. Отмечается, что вирус гриппа наиболее опасен для детей, пожилых людей и беременных. Однако серьезные осложнения он может вызвать у любого заболевшего.

После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается у человека через 10-15 дней и действует около года, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее врачи заявили, что одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу.

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