Дочь Ефремова рассказала, как мать била ее под песни Земфиры

У нее до сих пор не зажила психологическая травма

19-летняя Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, рассказала, что мать неоднократно поднимала на нее руку.

Анна Мария заявила, что мама - актриса Ксения Качалина - злоупотребляла алкоголем, ходила с дочкой по барам и приводила домой малознакомых мужчин.

"Если вы включите некоторые песни Земфиры, то у меня начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня", - рассказала Анна Мария на YouTube-канале "Между нами".

По словам Анны Марии, она не испытывает к матери теплых чувств, но хотела бы, чтобы Качалина избавилась от своей зависимости. Недавно девушка даже хотела стать опекуном своей матери, чтобы отправить ее на лечение. Качалина выступила категорически против.

Сейчас дочь Ефремова работает с психотерапевтом, чтобы залечить психологические травмы, полученные в детстве.

Михаил Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей.

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