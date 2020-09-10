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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Навальному стало лучше

12:40
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Ранее оппозиционер якобы вспомнил то, что с ним произошло до комы

Кремль не располагает официальной информацией о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.
СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Ранее журнал Spiegel написал, что Навальный пришел в себя после комы, может говорить и даже помнит, что было с ним до потери сознания в самолете.

"Мы уже приучились осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать сообщения эти за первоисточник до тех пор, пока они не будут подкреплены какой-либо официальной информацией. Мы не располагаем информацией о здоровье пациента", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, спикер Кремля добавил, что в Москве считают ошибочными суждения о том, что российские официальные лица якобы причастны к "отравлению" политика, передает ТАСС.

"Какие-то прямые или косвенные указания <…> считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность", - подчеркнул Песков.

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