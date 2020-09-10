Знакомый семьи Легкоступовой рассказал о судьбе праха певицы

Поклонники ему не поверили

Прах покойной артистки Валентины Легкоступовой, могли выбросить на помойку.

Об этом рассказал близкий друг семьи. По его словам, после похорон родственники певицы с головой ушли в свои проблемы и даже не забрали урну с прахом из крематория, пишет агентство "ФАН". А ведь одним из предсмертных желаний Легкоступовой была кремация, чтобы затем ее семья развеяла прах на острове Тенерифе.

"Они не стали церемониться, просто выкинули прах на помойку и все. Пока детки занимались своими важными делами и крыли последними словами Фирсова, их никому не нужная мать осталась без места захоронения и праха", - рассказал он.

В то же время поклонники не поверили рассказу друга семьи Легкоступовой и сообщили, ссылаясь на инормацию из открытых источников, что прах человека после кремации хранится в течение одного года, а после 40 дней взимается небольшая плата.

6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа певица получила черепно-мозговую травму. Легкоступова впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание. По предварительным данным, артистка получила травму, ударившись головой при падении в ванной.

Похоронили артистку 20 августа на Троекуровском кладбище в столице. На церемонии прощания присутствовали родные и близкие певицы, а также ее поклонники.

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